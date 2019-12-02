نانسي عجرم تكشف عن أقرب أغنية لقلبها من كل أغانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن أقرب أغنية لقلبها من بين الأغاني التي قدمها عبر مشوارها الفني في الموسيقى.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "من أقرب الأغاني لقلبي.. إحساس جديد".

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أغنية "احساس جديد" كلمات فارس إسكندر، ومن ألحان سليم سلامة وتوزيع هادي شرارة.

يذكر أن، نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في رأس السنة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في مدينة أبوظبي على ممشى الواجهة البحرية.