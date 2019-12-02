بيومي فؤاد يكشف عن تفاصيل دوره بفيلمي"صاحب المقام" و"حضور وانصراف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشارك الفنان بيومي فؤاد، في فيلم "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي خلال عام 2020 ، بالإضافة لفيلم"حضور وانصراف" المقرر عرضه في إجازة منتصف العام الدراسي المقبل.

وقال بيومي، في تصريحات صحفية، إنه يجسد في فيلم"صاحب المقام" شخصيتين متناقضتين عن بعض تماماً فالأولى رجل متدين وصوفي، والثانية حكيم وحليم ويعمل في شركة الفنان أسر ياسين وشركاؤه .

وتابع، "صاحب المقام" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول سياسة رجال الأعمال واحتكارها للسوق التجاري بشتى الطرق من أجل التحكم في تحقيق أرباح رأسمالية وغيرها وذلك بخلاف القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية من ملائكة الرحمة.

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فيلم "صاحب المقام" بطولة: الفنانة يسرا، آسر ياسين، بيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج أحمد السبكي وسيناريو وحوار إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

على جانب آخر، أوضح بيومي، أنه يجسد بفيلم"حضور وانصراف" شخصية "بيرم" وليس متزوجًا، وهو خال الفنان محمد ثروت والفنانة أسماء أبو اليزيد ومقيم معهما في نفس المنزل، ويحدث بينهم العديد من المواقف الكوميدية، مضيفًا أنه يراهن على نجاح الشخصية في هذا العمل.

تدور أحداث فيلم "حضور وانصراف" في إطار كوميدي ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت، بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، أسماء أبو اليزيد، محمد عبد الرحمن، محمد جمعة، محمود حافظ وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج ياسر هويدي.