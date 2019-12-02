حمادة هلال ينشر بوستر أغنيته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر أغنيته الجديدة "أوه لا لا". وكتب حمادة هلال : " قريبًا إن شاء الله". الأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، ومن توزيع الموسيقي اسلام شيبسي وميدو مزيكا يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" هو من إنتاج شركة سينرجي من بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.

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