فن ومشاهير

أول تعليق لسعد لمجرد بعد عودته للحفلات الغنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب المغربي سعد لمجرد عن سعادته، بعودته لإحياء حفلات غنائية بعد غياب ما يزيد عن ثلاثة سنوات.

وكتب لمجرد تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "سعيد جدا بعودتي للمسرح".

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وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حفل غنائي يحييه المطرب المغربي سعد لمجرد، وفرقة ميامي الكويتية.

ويقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر، على مسرح محمد عبده (بوليفارد) ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية .

يذكر أن المطرب المغربي سعد لمجرد تم القبض عليه في أكتوبر 2016، على خلفية اتهامه بقضية اغتصاب في فرنسا.

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