لهذا السبب.. محمود البزاوي يطالب بحذف فيديو الطالب المنتحر من أعلى البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان محمود البزاوي بحذف مقطع فيديو، لطالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة، والذي انتشر خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب البزاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: "ياريت يتم حذف فيديو انتحار الشاب احتراما لاهله و عشان مانشجعش على الفكرة، ربنا يرحمه و يغفرله و يخفف على اي حد بيمر بأزمة نفسيه، و ياريت نسمع بعض ونخفف على بعض، وناخد بالنا أن حاجات بسيطة ممكن تفرح حد وحاجات أبسط ممكن تزعل".

وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج القاهرة، الخاصة بواقعة انتحار طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان.