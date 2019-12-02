بالفيديو: جمهور حفل اعتزال ياسر القحطاني يواجه دايلر بصافرات الاستهجان ورفع الحذاء

تعرض اليوتيوبر عبدالعزيز ربيع الدليجان الملقب بـ“دايلر“ لموقف محرج خلال مباراة اعتزال النجم ياسر القحطاني قائد نادي الهلال الأسبق.

وقامت بعض جماهير الهلال بإطلاق صافرات الاستهجان عند سماع اسم دايلر خلال حفل الافتتاح.

كما قام أحد المشجعين برفع الحذاء عند سماع اسم اليوتيوبر، الذي تم ذكر اسمه ليقدم فقرة في حفل اعتزال ياسر القحطاني.

ولد اليوتيوبر عبدالعزيز ربيع الدليجان الملقب بـ“دايلر“ عام 2001، وبدأ مسيرته الفنية سنة 2009 وكان عمره حينها 8 سنوات، وقد بدأ بقناة أجنبية اسمها dyler TV .

فتح قناته العربية سنة 2016، وقد عرفه الناس نتيجة ظهوره مع خلف زون في أحد فيديوهاته، وكان خلف زون هو من شجع لفتح قناة عربية، ولكنه اشتهر نتيجة أغنيته ”الصامولي“ وكانت الترند الأول في السعودية لمدة زمنية طويلة.

وحققت الأغنية خلال ساعة واحدة 400 ألف مشاهدة وخلال يومين 2 مليون مشاهدة، وخلال شهرين 17 مليون مشاهدة والآن حققت 50 مليون مشاهدة.

وبعد نجاح هذه الأغنية قرر أن ينتج أغنية جديدة اسمها مدرسة، وقد حققت 28 مليون مشاهدة. وسميت سنة 2017 بسنة دايلر، وقابل مغنيه المشهور ksi وأجرى معه مقابلة في قناته.