بكاء أصالة يشعل مواقع التواصل في السعودية

أشعلت الفنانة أصالة، مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك والسعودية، وموقع البحث العالمي جوجل، بعد تداول فيديو مؤثر لها، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال غنائها أغنيتها الشهيرة "ذاك الغبي".

وغنت أصالة في الفيديو: "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه"، ثم

توقفت فجأة عن الغناء حيث لم تتمالك نفسها لتذرف الدموع أمام الجماهير.

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وأكملت أصالة بعد مسح دموعها: "تذكر اللحظات اللي بيعتني فيها.. نظرتي ونبضات قلبي وأنت تطفيها".



يذكر أن أصالة طرحت مؤخراً أخر ألبوماتها الغنائية، وحمل الألبوم عنوان" فى قربك"، وضم الألبوم 10 أغاني.



وأحيت الفنانة أصالة حفلاً غنائياً، ضمن موسم الرياض على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد وقدمت العديد من أغانيها الشهيرة، وبدأت الحفل بأغنية "كان يهمني"، ثم غنت "كبير الشوق".

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