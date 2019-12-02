فيديو.. سر بكاء أصالة فى نهاية حفلها بموسم الرياض

أختتمت النجمة أصالة حفلها الأخير بأغنية ذاك الغبي، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان طارق محمد، ووتوزيع ياسر ماجد.

وكانت النجمة أصالة أحيت حفلًا غنائيًا، الجمعة الماضي، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

وقدمت أصالة نصري من خلاله العديد من أغانيها الشهيرة والتي كان من ضمنها أغنية ذاك الغبي، والتي قدمتها باللهجة الخليجية.

وولم تتمالك خلال أصالة دموعها وبكت على المسرح أمام الجماهير.

وكشف زوجها المنتج طارق العريان سبب بكاء أصالة على المسرح، وذلك بعد إنتهاء الحفل في حديث تلفزيوني.

وبدأت الفنانة أصالة الحفل بأغنية كان يهمني، ثم غنت كبير الشوق، التي تفاعلت معها الجمهور السعودي بشكل كبير.

يذكر أن النجمة اصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان في قربك، ويتضمن الألبوم على باقة لامعة من الأغاني، والتي تبلغ 10 أغاني، ومن أبرزهم: جابوا سيرتة، جدًا جدًا، حالة كركبة، نكتة بايخة.