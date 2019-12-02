وفاة محمد خيري عن عمر يناهز الـ 77 عامًا وموعد العزاء

توفى ظهر اليوم الفنان القدير محمد خيري عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، استلزمت نقله إلى المستشفى، ليفظ بها أنفاسه الأخيرة. وكان الفنان شريف خير الله أعلن وفاة والده الفنان الراحل محمد خيري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلي رحمه الله والدي الفنان محمد خيري .. ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر. بوك قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلي رحمه الله والدي الفنان محمد خيري .. ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر. كما نعته مدربة الأسود فاتن الحلو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: البقاء لله الفنان محمد خيرى فى زمت الله يرحمه. بوك قائلة: البقاء لله الفنان محمد خيرى فى زمت الله يرحمه. Advertisements وخرجت جنازة الفنان الراحل بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، لتوديعه ودفن جثمانه في مقابر الأسرة. يذكر أن الفنان محمد خيري قدم العديد من الأعمال الفنية، والتي ظلت خالدة في وجدنا حتي الآن ومن بينها: مأساة الدكتور سلامة، المومياء، الرجل الغامض، شباب في عاصفة، الساعة تدق العاشرة، شباب يحترق، الذئاب، إمبراطورية الجيارة، حنان وحنين.

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