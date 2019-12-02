صور.. حلا شيحة و تامر حسني يتبادلان التهاني على فيلم "مش أنا"

وجهت النجمة حلا شيحة رسالة خاصة للنجم تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: سعيدة بوجودي في فيلم مش أنا وبشارك البطولة مع الفنان الجميل تامر حسني و أول إنتاج حسام حسني و إخراج سارة وفيق أتمنى يعجبكم.

ورد عليها النجم تامر حسني قائلًا: أنتي اللي جميلة يا حلا و أنا و حسام متشرفين بوجودك و إن شاء الله ربنا هيكرمنا في الفيلم دا أنا متفائل.

ومن المقرر بدأ في تصوير فيلم مش أنا في الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر الجاري، والفيلم بطولة كل من ماجد الكدواني، وحلا شيحة، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل.

يشار إلى أن النجم تامر حسني يستعد لعرض فيلمه الجديد بعنوان الفلوس، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة.

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وتدور أحداث الفيلم حول مشكلة الثقة بين الناس، ويأتي ذلك في إطار كوميدي، حيث توجد به العديد من المواقف الكوميدية، مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو من طبقات مختلفة من الناس المصرية.

يذكر أن النجمة حلا شيحة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل زلزال، وهو من تأليف عبد

الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صايم، محمود حجازي، حسام داغر، هنادي مهنى، سعيد الصالح، يوسف عثمان، محمد سليمان، سامي عبد الحليم، حنان سليمان، ماجدة منير، مروة الأزلي، محمد عبد العظيم.

وتدور أحداث مسلسل في فترة زلزال 1992، عن حربي الذي يشتري منزلا بالقسط من خليل، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت بأسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن خليل يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992، الذي يلقى فيه حربي حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها خليل تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يُقام عليها لورثة الراحل، مما يخلق صدامًا بينه وبين محمد ابن حربي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بإبنة خليل، فإن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما، ويأتي ذلك في إطار أشكن درامي.