كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذه الطريقة.. سارة نخلة تروج لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الممثلة الشابة سارة نخلة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيه بإطلالة شتوية جاذبة.

وعلقت سارة على المنشور الخاص بها قائلة "الشانزليزيه تايم".

وتجسد "سارة" خلال مسلسل "حواديت الشانزليزيه" دور مطربة، والتي اشتهرت بفترة الخمسينيات وما قبل، وتعمل في تياترو ليالي الأنس، ويقع في غرامها بطل العمل 'إياد نصار"، حيث تعد واحدة من خمس سيدات واللاتي يجذبن "إياد" ضمن أحداث المسلسل.

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وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" في فترة خمسينيات القرن الماضي، وتبدأ بقتل بطل العمل" إياد نصار"، بالحلقات الأولى والتحقيق بين خمسة من أبطال المسلسل وهم "داليا مصطفى وإنجي المقدم، ومي سليم، وأماني كمال"، وكل منهم يمثل طبقة اجتماعية مختلفة مثل البشوات والرقاصين والركلام والفقراء.

يذكر أن "حواديت الشانزليزيه" يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن منهم "إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل"، ومجموعة من ضيوف الشرف وهما"فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب".

جديراً بالذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مشاركتها في حدوتة "كله بالحب"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وأيمن عزب وهاجر أحمد ومحمد عبد المعطي ونور قطامش وإبراهيم ظريف وأحمد هلال ومصطفى درويش تأليف عمرو محمود يس إخراج محمد جمعة وإنتاج شركة سينرجي وأحمد عبد العاطي.