تراند اليوم : نصب بأسم الفن – نور السيد تطالب أشرف ذكي بالتحقيق فى منتحل شخصية منتج

كتب – الخليج 365

قدمت الفنانة الشابة نور السبد بلاغا للنيابة العامة تتهم أحمد أ بانتحال صفة منتج والنصب ، حيث قام الشخص بالاتصال بها طالبا منها القيام ببطولة فيلم سينمائي من انتاجه ، وطلب منها مساندته والوقوف بجواره ، مشيرا أن بطل الفيلم حموبيكا ويشارك في الفيلم الفنان الكبير أحمد صيام ، وأضافت انها اكتشفت بعد الحاحه في توقيع العقد بعدم وجود فيلم من الأساس ، وقيامه بالنصب علي فريق العمل وأماكن التصوير دون دفع أية مبالغ ، وأنه يقوم باستغلال الفتيات وراغبي التمثيل في التحايل عليهم بدفع مبالغ ماليه له ، علاوة علي افتعال مشاهد خارجة بحجة وجودها ضمن نص سيناريو الفيلم ، وذلك مقابل مشاركتهم في أحد الأدوار الوهمية ، وطالبت بالتحقيق في هذه الواقعه بعد أن وجهت له تهمة النصب .

ومن حانبها ، طالبت نور السيد من الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين باتخاذ الاجراءات التي تضمن حماية الفنانين من المدعين والنصابين ، أكدت أنها احترمت نفسها ومهنتها ورفضت الاستمرار في هذه التمثيلية الهزلية التي يقودها شخص لا علاقة له بالفن من قريب أو بعيد , وشددت أنها مصرة علي مقاضاة الشخص ومحاسبته علي هذه الممارسات .