تراند اليوم : محامي جوهرة زعلان عشان تلفونو إتملي مقاطع جنسية

نشر باسم عبد المنعم مدير اعمال الراقصة جوهرة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق نارى له بعد الفيديوهات الاباحية التى انتشرت امس للراقصة وزوجها.

وقال باسم : “هوا انا مطلوب منى اتناقش فى واقعة سرقة موبايل من شخص و كان عليه فيديوهات من حياته الشخصيه ؟!.

واضاف باسم قائلا : “يا جماعه انا كميه المكالمات و الواتساب وصلتنى لمرحله انى مش عارف اشوف شغلى بشكل عام ، ده شئ ليس من اختصاص وكيل الاعمال بالناقش فيه واما بالنسبه لان الحجات الى بتتبعتلى بقت على موبايلى اكتر من ملفاتى الشخصيه ، و دا شئ غير مسموح بيه دينيا ولا اخلاقيا.

واوضح باسم قائلا : “بعد اذنكم الى بياخد من وقته علشان يضيع وقتى انا بمكالمه سلبيه او بيبعت على الواتساب ممكن يستثمر دا فانه يعمل شئ ايجابى لنفسه او لحياته احسن ربنا بهدي الجميع”.

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وكانت تحدثت الراقصة الاستعراضية جوهرة عن “فضيحة” الفيديوهات التي تم تسريبها لها برفقة المساعد الخاص بها “خالد أحمد”، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الراقصة جوهرة:” انتم مذهلون ، جميعكم أشكركم على قلوبكم البيضاء أنا سعيدة أنا ممتنة لكم وأحبكم “.

يذكر أن بطل الفيديوهات خالد أحمد خرج أكد أن الراقصة جوهرة زوجته، وأنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات للذكرى، وتسريبها جاء بعد أن تمت سرقة هاتفه.

كانت محكمة الجيزة، قضت بحبس الراقصة جوهرة فى أبريل الماضي، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.