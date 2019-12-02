تراند اليوم : بين يد الله .. وفاة الفنان محمد رجب بعد صراع طويل مع المرض

وفى الليلة الفنان محمد خيرى بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن شريف خيرى نجل الفنان محمد خير عن وفاة والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : “إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلي رحمه الله والدي الفنان محمد خيري .. ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر

يذكر أن الفنان محمد خيرى قدم عدد من الاعمال الفنية الجيدة والتى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية وهو من مدينة القاهرة مواليد عام 1942.

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وبدت موهبة التمثيل علي محمد خيرى وهو فى سن صغيرة، فالتحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970.

ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر.

وظل محمد خيرى بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاشين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).