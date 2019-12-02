الفاشينيستا خلود تنشر فيديو جديد لتوائمها الثلاث وتتعرض للانتقادات

نشرت الدكتورة خلود فيديو جديد لتوائمها الثلاث خالد وليان وليليان، بعد أن قررت رفع الحظر عن نشر صورهم، وقامت بتصويرهم ونشر فيديو الاسبوع الماضي، أسوة بما كانت تفعله مع ابنتها الكبرى خلود.

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التوائم بلغوا من العمر ثمانية اشهر، وقد ظهرت خلود في الفيديو وهي تلعب معهم وتدربهم على التصفيق، وبدا خالد في الفيديو أكثر هدوءاً من ليان وليليان.

وقد نصح البعض خلود بعدم نشر فيديوهات للتوائم خوفاً من الحسد واتهمها البعض الاخر باستغلالهم لزيادة متابعيها، بينما دافع كثيرون عنها، واعتبروا ان ما تقوم به طبيعي وأن كل الامهات ينشرن صور اطفالهن دون أي غاية.