نجوم مسلسل "ما فيّي" في المستشفى والمنتج صادق الصباح يزورهم

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زار رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح أخوان" المُنتج صادق الصبّاح موقع تصوير
الجزء الثاني من مُسلسل "ما فيّي" أثناء تنفيذ مشهد داخل مُستشفىً في منطقة جونية.
أثنى المُنتج صادق الصبّاح على مجهود فريق العمل الذي تابع التصوير خلال الأسابيع الماضية
بشغف وإلتزام على الرغم من بعض الصعوبات والتحدّيات التي فرضتها التطوّرات الأخيرة في لبنان بخاصّة أنّ مواقع التصوير شملت مناطق مُختلفة بين شمال لبنان وبيروت والمتن.
من كواليس تصوير مسلسل "ما في" في المستشفى
وعبّر "الصبّاح" عن حماسته لولادة الجزء الثاني من هذا العمل الذي حقّق نجاحاً مُلفتاً بجزءه الأوّل من بطولة مُعتصم النهار وفاليري أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر وليليان نمري وإلسا زغيب وجو طراد وناتاشا شوفاني وسعد حمدان وإيلي شوفاني.
ووعد "الصبّاح" الجمهور بجزء يحمل الكثير من التشويق من خلال حبكة دراميّة مليئة بالأحداث الغير مُتوقّعة. كما رحّب بالنجوم المُنضمّين إلى الجزء الجديد نذكر من بينهم المُمثلة "سينتيا سامويل" والإعلاميّ "وسام بريدي" والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.
"ما فيّي" من إخراج رشا شربتجي وقصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة "صبّاح أخوان".
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