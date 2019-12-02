نانسي عجرم: ليس عيباً أن ترتدي الملابس نفسها أكثر من مرة

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل رأس السنة في الإمارات العربية المتحدة، مع الفنان تامر حسني، الذي سبق واجتمعت به في موسمين من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي ستعاود تصوير حلقاته بعد رأس السنة، حيث ستنطلق عروض الحلقات المسجّلة في أواخر الشهر الجاري.

من جهة ثانية، شغلت نانسي متابعيها بتغريدة، دعتهم فيها لى التصالح مع أنفسهم، ونبذ المظاهر الفارغة.

حفلة نانسي في رأس السنة

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وجاء في تغريدة نانسي "ليس عيباً أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيباً أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيباً أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك وليس عيباً أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سنداً لعائلتك ولنفسك، ليس عيباً أن تكون أنت كما أنت.".

نانسي عجرم

وأثارت نانسي الجدل في تغريدتها، إذ حيّا البعض دعوتها إلى نبذ المظاهر، في وسط فنّي قائم على المظاهر، بينما تساءل البعض الآخر "هل ثمّة ما يرى في كل ما ذكرته نانسي عيباً أصلاً؟".