وفاة الممثل المصري محمد خيري بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - توفي الممثل المصري ​محمد خيري​، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض.

بدت موهبة التمثيل عند خيري وهو في سن صغيرة، فإلتحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها، وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل في المسرح والسينما، وعمل في أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1970.

إبتعد خيري عن التمثيل فترة، فتم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام الممثلة المصرية ماجدة في فيلم “العمر لحظة” لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدواراً مساعدة.ومن المسرحيات التي شارك فيها “البكاسين”، “بداية ونهاية”، “النحلة والدبور”، “أنطونيو وكليوباترا”، و”السيرة المحمدية”، ومن مسلسلاته “واحة في بطن الجبل”، “بنات ثانوي”، “جراح الماضي”، “رجل غامض”، “العصابة”، و”الرجل والقضبان”.كان آخر ظهور له، من خلال مشاركته في مسلسل الخفافيش عام 2012.