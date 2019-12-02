مدير أعمال الراقصة جوهرة يخرج عن صمته بعد صورها الفاضحة

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - انتقد باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة الروسية الأصل جوهرة، الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها يوميا بعد الكشف عن الفيديوهات والصور الفاضحة لها، والتي ظهرت فيها مع شاب مصري فى أوضاع مخلة بالآداب العامة.

وكتب عبر حسابه الخاص: “هو أنا مطلوب مني أتناقش فى واقعة سرقه موبايل من شخص وكان عليه فيديوهات من حياته الشخصية؟!.. يا جماعة أنا كمية المكالمات و”الواتساب” وصلتني لمرحلة إني مش عارف أشوف شغلي بشكل عام، ده شئ ليس من اختصاص وكيل الأعمال للناقش فيه”.

واضاف: “أما بالنسبة لأن الحجات اللي بتتبعتلى بقت على موبايلي أكتر من ملفاتي الشخصية، ودا شئ غير مسموح بيه دينيًا ولا أخلاقيًا.. فبعد إذنكم اللي بياخد من وقته علشان يضيع وقتي أنا بمكالمة سلبية أو بيبعت على الواتساب.. ممكن يستثمر دا فى إنه يعمل شئ إيجابى لنفسه أو لحياته أحسن.. ربنا يهدي الجميع”.