هل تلجأ شيرين رضا إلى الرقص الشعبي؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، أنها تتمنى تقديم دور راقصة في أفراح شعبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون بمثابة تحد بالنسبة لها.

قالت شيرين رضا، بحسب ما نقلته عنها إحدى الصحف المصرية، أن من بين الشخصيات، التي تتمنى تقديمها قريبا، شخصية راقصة في أفراح شعبية.

وأضافت: “نفسي يتعرض علي شخصية رقاصة في أفراح شعبية، وقالت إنها ستدخل في تحد كبير حتى تنجح في تقديمها بصورة حقيقية”.

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وتابعت: “الرقاصة الشعبية بعيدة أوي عني، زيها زي دور (صفية) في فيلم (فوتو كوبي)، وكانت هي كمان بعيدة أوي عني، ومختلفة تماما”، مضيفة: “أنا مش شعبية ومش رقاصة وشكلي أجنبية”.

واستطردت: “هيبقى فيه حاجات كتير أشتغل عليها عشان أقدر أوصل للشخصية دي”.

وشاركت الفنانة شيرين رضا، كعضو في لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها، الجمعة الماضي.