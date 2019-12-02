تحذير جديد.. “واتساب الذهبي” يخترق هاتفك

متابعة بتجــــــــــرد: جدد خبراء التقنية تحذيراتهم لمستخدمي “واتساب”، حتى لا يقعوا في الخدعة، التي يتم تداولها بصورة متكررة، عن تطبيق يحمل اسم “واتساب غولد”، مشيرين إلى أنه خدعة.

وتقول صحيفة “ميرور” البريطانية، أن خدعة “واتساب غولد”، تم إعادت تداولها مجددا، محذرة من أن الوقوع فيها يهدد هاتف المستخدم بالاختراق.

وكان أول ظهور لـ”واتساب غولد” عام 2016، ويتم إرسالها للمستخدمين على أنه نسخة مطورة لـ”واتساب”، رغم أنه لا يوجد إلا إصدار واحد من “واتساب”، وهو التطبيق المستخدم بالفعل في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تتكون الرسالة، التي يمكن أن تصل إليك، من جزأين، يقول الجزء الأول أن مقطع فيديو سيصدر في الغد باسم “Martinelli” الذي سيخترق هاتفك، وأنه لن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة”.

وبحسب الصحيفة، فإن النصف الثاني من الرسالة يحذر من “واتساب غولد”، وهو عملية احتيال حقيقية، وتقول: “إذا تلقيت رسالة لتحديث “واتساب” إلى “واتساب غولد”، فلا تنقر فوقها”، مشيرة إلى أن “هذا الفيروس معقد جدا، ويجب عليك تحذير الجميع، وقدم النصح للجميع بعد حذفها”.