وفاة الممثل المصري محمد خيري عن عمر الـ 77 عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: توفي منذ قليل، الفنان الكبير محمد خيري، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بعد صراع مع المرض. وأعلن، نبأ وفاته، نجله شريف خيري، عبر صفحته الرسمية على موقع فسبوك، وكتب:

“إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد خيري.. وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر”.

ومن المقرر، أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفسية بعد صلاة العصر

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يشار إلى أن الفنان محمد خيري كان قد تعرض مؤخراً لأزمة صحية، وتم نقله إلى المستشفى.

ويذكر أنه تحدّث سابقاً في إحدى حواراته الصحافية، عن محاولته الانتحار، ولكن منعه الفنان الراحل أحمد زكي، من رمي نفسه من الشرفة، وذلك بعد أن عرضت عليه الفنانة ماجدة ترك بطولة فيلم “العمر لحظة”، ما سبب انفعاله الشديد ومحاولته الانتحار.

ومن الأعمال التي شارك فيها الفنان محمد خيري “واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان، العمر لحظة، الضائعة، سيقان في الوحل، الخيط الرفيع.