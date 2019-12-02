وفاة الممثل المصري محمد خيري بطل "العمر لحظة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر رحيل الفنان محمد خيري عن عمر ناهز الـ77 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وُلد محمد خيري عام 1942، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1970، وبدأ حياته بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وحصل على فرصة البطولة المطلقة مرة واحدة أمام الفنانة ماجدة في فيلم "العمر لحظة"، ومن أهم أعماله السينمائية "يوم الكرامة" و"حائط البطولات".

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