كواليس تصوير كليب "العشم" للنجمة المغربية أسما لزرق

انتهت النجمة المغربية أسما لزرق، من تصوير أغنية «العشم» بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي.

وجرت أحداث التصوير على مدار 14 ساعة حصل فيها المغازي على أداء درامي من أسما لزرق بناء على جلسات العمل التي جمعتهما قبل التصوير ومن ثم الاستقرار على الفكرة، كما تخللت كواليس التصوير الكثير من التآلف والانسجام ما بين المغازي وأسما لزرق والشاعر مصطفى مرسي والمنتج معمر المصري.

ويؤكد المخرج جميل جميل المغازي أنه أختار فكرة درامية مختلفة بعيدا عن اللون الشعبي الذي تنتمي له الأغنية، حيث يقول: «ليس من الشرط أن أختار فكرة شعبية لأغنية شعبية ولكن استقررنا على تقديم فكرة درامية تتماشى مع فكرة الأغنية، كما أن أسما متميزة للغاية في أدائها التمثيلي ولغة الانسجام والتفاهم أصبحت حاضرة بعد التعاون لمرتين قبل تصوير العشم».

ومن جانبها قالت أسما لزرق: «سعيدة للغاية بالتعاون مع المخرج جميل جميل المغازي للمرة الثالثة وأصبح بيننا انسجام كبير للغاية، وأعتبر أن الأغنية العشم هي رسالة إنسانية وليست عاطفية وأتمنى أن تُحقق نجاح كبير حينما يتم طرحها خلال أيام».

أما الشاعر مصطفى مرسي فقال: «أسما صوت متميز ديه القدرة على الغناء بأكثر من لهجة ونوعية موسيقية مثل المصري والمغربي والأندلسي والأطلسي والخليجي، ونحن بصدد صناعة نجمة بمصر وتقديمها بأفضل شكل للجمهور».

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والجدير بالذكر أن أغنية «العشم» من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشافعي وتوزيع طارق عبدالجابر ومن إنتاج شركة «الشام بالاس» لصاحبها المُنتج معمر المصري.

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