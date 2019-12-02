3 حفلات لـ "يحيى خليل" في أوبرا القاهرة والإسكندرية

يقدم الموسيقار يحيى خليل 3 حفلات بأوبرا الإسكندرية والقاهرة يختتم بهم عام 2019 وذلك في الثامنة مساء الخميس 5 ديسمبر على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، ومساء الخميس الجمعة 12 ، 13 ديسمبر على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة.

يشارك خلال الحفلات المغنية الايطالية اليونورا لانوتى بعدد من الأعمال العالمية إلى جانب مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التي تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها: "بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، إيقاع الروح، حكاوي القهاوي" إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز الشهيرة.

المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة الآف حفل في مائتين بلد حول العالم.

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