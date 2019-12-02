عيسى المرزوقي يشعل حماس جمهور دبي بالعيد الوطني للإمارات

أجواء استثنائية خلقها الفنان الكويتي عيسي المرزوقي منذ الوهلة الأولى لصعوده على مسرح لامير ضمن حفله الذي أقيم مساء أمس بإمارة دبي احتفالًا باليوم الوطني لاتحاد دولة الإمارات، وسط حضور جماهيري حاشد.
وتألق المرزوق خلال الحفل بباقة من أروع أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددها عن ظهر قلب ومن بينها "يمين يسار، وماتحاسبنيش، وما أنساك وفوبيا، وآخر إصداراته أغنية الموندو".
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