وفاة الفنان محمد خيري والجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة

أعلن "شريف" نجل الفنان محمد خيري، وفاة والده، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب شريف خيري: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد خيري.. وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر".

وتعرض الفنان محمد خيري لأزمة صحية، منذ أيام، استلزمت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي، إلى أنه وافته المنية منذ قليل، كما أعلن ابنه شريف.

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