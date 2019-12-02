موقف مُحرج لإليسا على المسرح بكندا وتخرج منه بأسلوب طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لموقف لا تحسد عليه خلال إحيائها حفل غنائي في أوتاوا، ضمن جولتها الغنائية في كندا.

إليسا، خلال غنائها أغنية “عبالي حبيبي”، نسيت كلمات الأغنية رغم ترديد الجمهور معها للكلمات، وعلقت على الأمر بطرافة قائلة: “نسيتها يا عيب الشوم عليّ”، وتفاعل الجمهور مع كلمات إليسا بشكل كبير.

و في نفس الحفل تقدم أحد الجمهور من المسرح و بدأ يناديها “إليسا”، مما استفزها لترد عليه أمام الجميع و تطلب منه الرجوع لمكانه لأن ليس لديها أكثر لتقدمه.

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الفنانة اللبنانية قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل من الجمهور معها.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا أغنية وطنية جديدة بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي تشهدها لبنان حالياً، وذلك بعنوان «عم ثور» من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.

يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل، كما تجهز النجمة اللبنانية لحفل ضخم مع بداية العام الجديد تحييه يوم 2 يناير المقبل بأرض المعارض الدولية- صالة 5 في دولة الكويت.