لمُّ شمل فرقة Pussycat Dolls.. وشكاوى من المشاهدين بالجُملة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت عضوات فرقة "Pussycat Doll" في الحلقة النهائية من برنامج "X Factor: Celebrity" في أوّل لمِّ شملٍ لهن بعد أن افترقن منذ 9 سنوات، أي في عام 2010.

وتتألّف الفرقة من المُغنّية الرئيسية نيكول شيرزينغر، إلى جانب كُل من كارميت بشار، كيمبرلي وايت، آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا، لكن بدون العضوة السادسة ميلودي ثورتون التي قرّرت ألّا تنضم إلى لمّ الشّمل.

وبالرّغم من أنّ الجميع كانوا بانتظار لحظة لمِّ الشمل الحماسية لفرقةٍ حققت نجاحًا باهرًا في العقد الأوّل من الألفية الثانية، لكنّهن خالفن التّوقّعات بشكلٍ صادم، بل وكان هُناك 419 شكوى من المُشاهدين.

ومن أحد أسباب الشّكاوي، إطلالات النّساء التي وُصفت بالفاضحة، تألّفت من أزياءٍ صُنعت من قماش PVC اللامع الذي يُشبه الجلد، مع تغطيتهن أجسادهن بالقماش الشفاف الذي لم يستر شيئًا.

وإلى جانب الإطلالات الفاضحة، فقد احتوت فقرتهنّ الراقصة على الكثير من حركات الإغراء، لدرجة أنّ المُشاهدين انصدموا مما رأوه، واتّصل الكثير منهم لتسجيل شكوى.

أمّا الجُزء الآخر من الجُمهور، فقد عبّر عن استيائه من فرقة "Pussycat Dolls" عن طريق التّغريد في موقع تويتر، حيث كتب أحدهم: "أشعر بعد الارتياح بمُشاهدة 5 نساءٍ ناضجات يرقصن شبه عاريات على الشاشة".

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ومن جهة شركة الاتصالات Ofcom، فقد أكّد مُتحدّثٌ رسميّ من قِبلها إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه وصلهم 419 شكوى بسبب استعراض فرقة Pussycat Dolls ليلة السّبت.

وأضاف قائلًا: "نعمل على تقييم الشكاوى بالنّسبة إلى قوانين البث لدينا، وبعدها سنُقرر فيما إذا كُنّا سنفتح تحقيقًا في الموضوع أم لا".

ورغم الضجّة التي حدثت ليلة الأمس، لم تأبه المُغنّية الرئيسية نيكول شيرزينغر لكُلّ ذلك، بل ونشرت مقطعًا من عرض الفرقة عبر حسابها في إنستغرام، وعلّقت عليه قائلةً: "لم أكن أتوقع ذلك.. هل توقعتم؟".

ولم تنسَ نيكول أيضًا للترويج إلى جولة الفرقة العالمية المُقبلة PCDReunion، حيث كتبت: "احصلوا على تذاكركم لجولة PCDReunion من خلال الرابط في أعلى حسابي".

ومن الجدير ذكره أنّه كان هُناك أمر آخر انتُقدت عليه الفرقة إلى جانب لباسهم وحركاتهم الفاضحة، وهو أنّهنّ اعتمدن على تقنية play back أثناء رقصهن، أي أنهن حرّكن شفاههن ولم يكنّ يُغنين بشكلٍ مُباشر، وهو أمرٌ زاد من غضب المُشاهدين.