سعد لمجرد يُغنّي بموسم الرياض.. ودعواتٌ بعدم الترحيب به لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن حفل قريب ضمن حفلات موسم الرياض يجمع سعد لمجرد بميريام فارس وفرقة ميامي الكويتية.

الحفلُ المُرتقب في الثامن عشر من ديسمبر القادم والذي تم الإعلان عنه رسميًا كشف عن انفراجة مشاكل سعد لمجرد القضائية العالقة في فرنسا لسنوات لم يخرج خلالها من فرنسا سوى مرة واحدة مؤخرًا للقاء والديه بالمغرب.

الخبر أثار الجمهور السعودي بشكل كبير، ومن المتوقّع أن تحظى الحفلة بإقبال كبير مشابه لما حظيت به حفلة محمد رمضان الأخيرة، خاصةً وأن للمجرد جمهورًا كبيرًا في المملكة، والذي كان ينتظر إطلالة للمجرد مع محمد رمضان في حفلته إلا أن المشاكل القضائية العالقة حالت دون ذلك آنذاك.

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من جهة أخرى وبرغم تواجدها المتواصل في السعودية من أجل حفلات الزفاف، إلا أن الإعلان عن وجود ميريام فارس بالحفل حقّق أصداء كبيرة، بينما ينتظر الجمهور إطلالة نادرة من بعد طول غياب لفرقة ميامي التي ينتظرها الجمهور منذ سنوات، كما أكّدت مصادر لـ"فوشيا" أن أعضاء الفريق سيتواجدون جميعًا في حفل الرياض وهو ما سيكون بمثابة اختبار لجماهيرية الفرقة التي عانت الكثير في السنوات الأخيرة حيث طالتهم شائعات الانفصال أكثر من مرة.

من جهة أخرى لا تزال هناك بعض الآراء التي ترفض وجود لمجرد بسبب التهم الموجهة إليه في فرنسا، حيث اعتبرت فئة أن عدم صدور حكم براءة بحق سعد لمجرد بعد يجعل استضافته غير مرحّب بها، بينما ذهب البعض لأبعد من ذلك حيث طالبوا بإلغاء حفله بسبب طبيعة تلك التهم مثار الجدل حتى وإن حكمت المحكمة ببراءته لاحقًا.