جو طراد نجمُ "عروس بيروت".. ما قصته مع وسام بريدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي عبر حسابه في إنستغرام صورةً تجمعه بمواطنه الفنان جو طراد وكتب معلقًا: "من يكون من، مع صديق الطفولة".

وأثارت الصورة موجةً من التعليقات إذْ لاحظ الجمهور الشبه الكبير الذي يجعهما، وانهالت هذه التعليقات حول الشبه الذي لم يلحظوه من قبل، فيما علّق آخرون أنهم كانوا يعتقدون أنَّ بريدي هو من يشارك في مسلسل عروس بيروت وليس جو طراد وأنّ الصورة صدمتهم، كما وصفهم البعض بـ "توأم"، مؤكدين أنّهم لو كانوا أشقاء لن يكونوا بهذا الشبه الكبير والغريب.

يُشار إلى أنَّ الفنان اللبناني جو طراد يشارك في مسلسل "عروس بيروت" النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس إسطنبول" بدور خليل الضاهر ابن عائلة الضاهر والمعروف بتهوره وطيبته الزائدة.

وتزوّج خليل من نايا "مرام علي" حُب طفولته التي كانت مغرمةً بشقيقه فارس "ظافر العابدين"، والتي تزوجت به فقط من أجل الوصول إلى قلب فارس، ليُعاني معها بشكل كبير.

ويقدّم طراد دورًا مميزًا جدًا في العمل إذ يجسّد شخصية خليل باحترافية كبيرة ومميزة جعلته من أبرز نجوم المسلسل.

Advertisements

ويروي المسلسل قصة حب فارس وثريا "كارمن بصيبص" والتي تتعرّض لعدد من الضغوط والمشاكل، إذ إنهما يقعان في حب بعضهما البعض في مدة قصير وهي 3 أيام، وتُعارض الست ليلى "تقلا شمعون" والدة فارس هذا الزواج، مما يجعلهما يتعرّضان لضغوط كبيرة جدًا ومشاكل.

إلا أنّ المشاكل الأكبر تظهر بعد اكتشاف فارس لوجود ابن له من حبيبته السابقة رنا "ماري تيريز معلوف" ويحاول اخفاء الأمر عن ثريا حتى تكتشفه بالصدفة لتطلب الطلاق وتبدأ مشاكل من نوع آخر.

ولفت طراد الأنظار إليه في مسلسل "عروس بيروت" بسبب تمكُّنه من أداء شخصيته الممزوجة ما بين التسرُّع والطيبة والتي بالرغم من أنه يتسبّب لعائلته بالمشاكل إلا أنه يعود ويعبّر عن أسفه وندمه باستمرار.

وعلى صعيد مختلف يستعد طراد لتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" إلى جانب عدد من النجوم منهم معتصم النهار وفاليري أبي شقرا، وجسّد طراد شخصية يوسف شقيق يسمه في الجزء الأول، وقدّم دورًا مميزًا جدًا.