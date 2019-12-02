خالد سامي بحاجة لزراعة كلى.. وزوجته تكشفُ تفاصيل حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عائدة العتيبي زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عن إصابة زوجها بفشل كلوي وذلك بعد المرض الذي أصاب كبده خلال شهر رمضان الماضي.

وأضافت العتيبي في حوار صحافي، أنَّ الديوان الملكي السعودي سيُساهم في علاج زوجها بالصين بعدما قدّم سامي طلبًا بخصوص هذا الأمر.

واستطردت العتيبي بأنَّ زوجها قد خضع مؤخرًا لغسيل كلى، لكنه بحاجة إلى زراعة، وقالت إنَّ ابنتهما سارة أبدت رغبتها بالتبرع لوالدها من أجل عملية زرع الكلى، إلا أنّ التطابق بينهما لم يكن كافيًا، وبذلك لن تتمكّن من الأمر.

وقالت العتيبي بأنَّ قرار الديوان الملكي قد صدر منذ 10 أيام وأن الفنان السعودي خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة ويتواجد حاليًا بين عائلته استعدادًا للسفر إلى الصين من أجل عملية زرع الكلى.

وكان الفنان السعودي قد تعرّض في شهر سبتمبر الماضي إلى وعكة صحية تسبّبت في دخوله إلى المستشفى، وتم الكشف عن تعرض كليته لمشكلة ليبدأ في مرحلة غسيل الكلى.

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كما تعرّض الفنان السعودي في رمضان الماضي لوعكة صحية بعد مشاكل عديدة في الكبد أُدخل على إثرها إلى المستشفى، فيما تلقّى دعمًا كبيرًا من زملائه في الفن وجمهوره، وتواجد سامي في العناية المركزة لفترة طويلة وانتشرت صورة له تسبّبت بحالة قلق بين جمهوره.

وتفاعل عددٌ من النجوم مع هاشتاغ خالد سامي حينها داعين له بالسلامة، فيما أثار غياب ناصر القصبي وعدم تعليقه على مرض سامي حالةً من الجدل بسبب أنهما تشاركا سويًا في مسلسل "الدنيا حظوظ" عام 1996 مما اعتبره البعض قلّة وفاء من القصبي لزميله.

ويُعتبر الفنان السعودي من أشهر نجوم التمثيل، بدأ مشواره الفني في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وشارك في عدد من الأعمال السعودية، كما شارك في الدراما المصرية بعدد من الأعمال أبرزها مسلسل "النوة" إلى جانب الفنانة المصرية فردوس عبدالحميد.

وشارك سامي في عدد من الأعمال السعودي أبرزها واي فاي، وكان قد تعرّض لهجوم كبير عند تقليده الداعية محمد العريفي قبل سنوات طويلة، لكنه نفى أن يكون قد قصد العريفي بتقليده.