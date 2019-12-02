جان يامان يصدمُ الجمهور بتصريحاته عن علاقته بديميت أوزدمير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ أيامٍ وتصريحات نجم مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان، تتصدّر عناوين الصحف لما تحمله في طياتها من إثارةٍ للجدل، خصوصًا بعد الحوار الذي أجرته معه صحيفة "حرييت" التركية والذي وصف بأنّه الحوار الأجرأ، لما تضمّنه من آراء صادمة.

وبعد أن أثار يامان الجدل بتصريحه حول مواطنه كيفانش تاتليتوغ، وعدم استقبال الجماهير له في مطار مدريد، كما فعلوا معه، خرج الأحد بتصريحٍ آخر حول مواطنته وشريكته في بطولة مسلسل "الطائر المبكر" ديميت أوزدمير، قال فيه: " أنا وديميت من أكثر الثنائيات انسجامًا وكنّا نمثّل على طبيعتنا وربما نحن الأفضل من هذه الناحية، وأصبحنا حبيبين في الحلقة الـ20".

هذا التصريح جاء في معرض حديث يامان عن الشروط التي يجب أن تتوافر في العمل حتى يتمكّن من تحقيق النجاح والانتشار، إذْ كشف عن رأيه الصادم والذي قال فيه: "يجب أن يكون لدى الثنائي بطلي المسلسلات رغبة جنسية عالية" وتابع: "انظروا للأعمال التي لم تنجح في السنوات الأخيرة، جميعها كانت من بطولة ممثلين ليس بينهما انجذاب، إذا المسلسل لم يجعل المشاهد يتساءل، هل البطلان يمارسان الحب بينهما في الواقع؟ فهذا العمل لن ينجح".

وأضاف يامان: "لو كانت ديميت متصنّعة لم يكن ليصبح بيننا انسجام ولهذا السبب حصلت مشاكل مع سلين سويدر في مسلسل من منا لا يحب".

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وهنا انقسمت الآراء حول ما يقصده يامان بتصريحاته هذه وإن كان المصطلح الذي ذكره يشير فقط إلى الانجذاب والانسجام أم يشير إلى ما هو أبعد من ذلك.

وعلى الرغم من اعتراف يامان بعلاقة الحب الذي جمعته مع ديميت إلا أنّه صرّح أنّ العلاقة انتهت مشيرًا إلى أنّ لديه الكثير من العلاقات النسائية ولكنها لا تستمر وكما انه لم يكن جادًا في أي منها.

وكان يامان تعرّض في وقتٍ سابقٍ إلى اتهاماتٍ تتعلّق بتعامله مع شركة علاقات عامة تجلب المعجبين ويدفع لهم المال من أجل عمل ضجّة، لكن يامان علّق على ذلك قائلاً: يتواجد في استقبالي على الأقل 2000 شخص ولو دفعت لكل واحد منهم 110 دولارات سأكون أهدرت 221 ألف دولار" وتابع: "تخيّل لو دفعت هذا المبلغ لأيّام يعني أني سأصرف الملايين، فهل أنا ابن مليونير؟".