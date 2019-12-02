حسمُ حقيقة طلاق أصالة وطارق العريان بعد التكهُّنات الواسعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يمرُّ أي ظهور للفنانة السورية أصالة نصري، سواءً في حفل غنائي أو منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلا ويُثار الجدل بشأن علاقتها بزوجها المخرج المصري طارق العريان.

وخلال الساعات الماضية عاد الحديث عن طلاقهما رسميًا إلى الواجهة، ما دفع "فوشيا" لمحاولة الكشف عن حقيقة الأمر.

وكشف مصدر مقرّب من طارق العريان وأصالة، في تصريح خاص لـ"فوشيا" عن أن الطلاق لم يقع بين الثنائي رسميًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن أصالة لا تزال على ذمة طارق العريان كزوجة.

وأضاف المصدر أن العلاقة بين الثنائي لا تزال متوترة بسبب خلافات بينهما في وجهات النظر، على خلفية بعض الأمور العائلية، لافتًا إلى أن كلًا منهما يعيش في مكان بعيد عن الآخر، فيُقيم طارق العريان بأحد فنادق منطقة مصر الجديدة بمفرده، بينما تعيش أصالة برفقة نجليها من طارق في منزلها.

وشددّ المصدر المقرّب على أن طارق العريان لا يوجد في حياته الخاصة أي شخصية نسائية جديدة على الإطلاق، خاصةً من تم ذكرهما في شائعة الطلاق فلا الممثلة السورية نسرين طافش ولا الممثلة المصرية ريم مصطفى في حياة "العريان" كما تردَّد.

وأكّد المصدر أن كل ما ورد في هذا الشأن ما هو إلا تكهنات فقط وشائعات مفبركة، مبينًا أن هناك مقرّبين من أصالة والعريان يسعون لإنهاء الخلاف بينهما خاصةً أن علاقتهما وزواجهما مبني على قصة حب جمعتهما على مدار سنوات طويلة، وقد تكون هي الأقوى من كل الخلافات الواقعة بينهما هذه الأيام.

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وكانت أصالة قد أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بردٍّ على تغريدة نشرها الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الذي كتب قائلًا: "المرء مهزوم بمن يحب"، فقالت أصالة: "نعم"، الأمر الذي فسّره البعض على أنه تأكيد على طلاقها رسميًا خاصةً أنها الطرف الأقوى في قصة الحب مع طارق العريان بعدما اعترفت له بذلك أولًا وهو ما أكدته في حلقة من حلقات برنامجها "صولا".

وما أكّد أمر الانفصال هو شدة تعلُّق أصالة هذه الفترة بشقيقه أنس نصري، الذي يُرافقها في العديد من جولاتها الفنية والخاصة، حتى أنها قبل ساعات خصّته بمنشور عبر حسابها على "إنستغرام" وصفته بأنه القريب من روحها وأنه تحول من كونه ابنًا لها ليصبح أبًا في إشارة إلى الدور الذي يلعبه أنس نصري في الوقوف بجوارها في أزمتها.

وقالت أصالة: "أخي القريب من قلبي ومن روحي ومنّي تحوّل من كونه ابني ليصبح أبي، يقلق ويطمئنّ ويساعد ويشاركني جميع تفاصيلي وتفاصيله ويحاورني ليُقنعني ويعرف ما بي دون أن يسأل يفهمُ ما لا أريد التّعبير عنه ويُقنعني بسعة صدر صادق كابتسامته ناضج قارئ أدعو الله أنّ يحميه لي ولعائلتي وأن نكبر دائمًا به ومعه".

يُذكر أن العلاقة بين الثنائي أصالة والعريان، كانت قد هدأت مؤخرًا إذْ بدا كل منهما منشغلًا في عمله، ورغم حيرة الجمهور إلا أن الأيام المقبلة كفيلة لوضع حدّ لهذه التكهنات لأن قضايا المشاهير عادةً لا تبقى مخفيةً لاسيما في حال تم تسليط الضوء عليها.