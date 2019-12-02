"بغدادي بيج باند" مع "فابريكا" في الأوبرا الأثنين

تلتقي فرقة بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادي مع فرقة (فابريكا) تحت إشراف مؤسستها الدكتورة نيفين علوبة، لأول مرة في تمام الساعة الثامنة مساء، على المسرح الصغير.

ويتضمن الحفل مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية، وأغاني الكريسماس، منها أجمل وقت في السنة، كريسماس البيج باند، كرنفال لوس ريوس، مزاج جيد، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، حلق بى إلى القمر، سانتا بيبى، سانتا كلوز، جنجل بيلز وسواى.

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