عرض فيلم" يوم للستات" بساحة جامع الفنا في مراكش بالمغرب الأربعاء 4 ديسمبر

يعرض فيلم " يوم للستات "في ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش المغربية يوم الأربعاء 4 ديسمبر الساعة 9 مساءً، بحضور مخرجته كاملة أبو ذكري والنجمة إلهام شاهين ومصممة الأزياء إيناس شاهين، ويعد " يوم للستات " أحد أنجح الأفلام المصرية خلال آخر 10 سنوات؛ حيث شارك في عشرات المهرجانات الدولية فاز فيها بـ 7 جوائز، وعرض في أكثر من 20 دولة حول العالم.



كان " يوم للستات " قد فاز بـ 7 جوائز من مهرجانات دولية شارك بها؛ حيث شارك في المسابقة الرسمية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ حيث كان العرض الأول للفيلم بالعالم العربي، وحصلت فيه ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة، كما فاز بـجائزة الجمهورفي مهرجان الفيلم العربي روتردام، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية، كما تشاركت نجمات الفيلم إلهام شاهين، نيللي كريم وناهد السباعي في جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية والمقام في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.



وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من إفريقيا)، وافتتح الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي كرم النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشارك في مهرجانات كيب تاون السينمائي الدولي، بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن.



وتحدث قصة يوم للستات في حي شعبي بالقاهرة؛ حيث يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحي في حمام السباحة. ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

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فريق عمل يوم للستات يغلب عليه العنصر النسائي بما يواكب أحداث الفيلم، فهو من بطولة وإنتاج إلهام شاهين ، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، ستايلست إيناس شاهين، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داود.

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