هالة فاخر تخلع الحجاب بعد صابرين

أثارت الإعلامية إنجي علي جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صور من خلال حسابها على موقع إنستجرام تجمعها بهالة فاخر وحسن الرداد، ولكن ظهرت هالة من خلال هذه الصور بدون حجاب.
وقد أثارت هذه الصور دهشة متابعيها حيث ظهرت خصلات شعر هالة الصفراء وارتدت ايس كاب ولكن شعرها كان واضح بشكل كبير ورقبتها أيضا.
ويأتي ظهور هالة فاخر بدون حجاب بعد مرور أسابيع قليلة على خلع صابرين للحجاب وإعلانها عن اتخاذها لهذا القرار بعد تفكير طويل.
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