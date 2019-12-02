حسني يوضح أن الحدث انتصار تاريخي لكل مصري وعربي باعتباره صناعة وطنية

أصبح نجم الجيل تامر حسني مرشحًا بقوة لجائزة جينيس ريكورد العالمية، والمقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر الجاري في مدينة أبو ظبي، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر في العالم يتخذه الشباب والفتيات مثالًا يحتذى به.

ووجه تامر حسني، رسالة شكر خاصة لإدارة مارينا مول أبوظبي، وطالب الجمهور بالتصويت له، خاصةً أن حصوله على هذه الجائزة فخر كبير بالنسبة له.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” قائلًا: “بشكر إدارة مارينا مول أبو ظبي على الدعوة الكريمة لجمهوري المحترم، ورؤيتهم الخاصة بمشواري الفني والإنساني وبشكر كل من يدعمني من محبيني ومتابعيني أو غير متابعيني عارف إنه صعب جدًا إن محبيني اللي أثرت فيهم من مختلف بلاد العالم إن كلهم ظروفهم تسمح إنهم يقدروا يسافروا في اليوم دا لأبو ظبي بس متأكد أن كتير هيحاولوا وبشكر اللي هيجي واللي مش هيقدر يجي وبشكر جمهور أبو ظبي وكل الإمارات على اهتمامهم بالحدث من خلال حملاتهم الداعمة اللي شايفها في كل مكان”.

وأضاف: “وبشكر كل من يدعمني في بلدي مصر الحبيبة وأي بلد عربي وعرب المهجر وجمهوري الأجنبي ولو حتى من خلال بوست صغير، بإذن الله لو تمت فرحتنا هيكون دخولي جينيس ريكورد هو انتصار تاريخي لكل مصري وعربي لإني صناعة مصرية عربية وفرحتي الكبرى إني أدخل التاريخ العالمي بالقيمة الفنية التأثيرية وليست العددية لإن الفن قوته في التأثير المجتمعي والأجمل إنه تأثير في المجتمعات العربية”.وتابع: “إني أحصل عليها في هذا العمر ليه معنى كبير أوي أوي فوق ما تتصوروا يا جماعة مجرد ترشيحي بس دي حاجة كبيرة أوي إنها جاية من قلوب الشعوب العربية لتامر والله دا مكسب كبير ليا وفوزي بجائزة أشمل فنان في العالم بالتأكيد تفرحني أيضًا ولكن يسعدني أكثر لو ربنا كرمني وحقق حلمي بهذا اللقب اللي عشت من أجله و يعلم ربنا عشته بكل مشاعري إني أوصل لقلوبكم باحترام وأساهم برحلتي ومعاناتي في تشجيعكم الدائم من خلال أغانيا ولقاءاتي وأن أكون منفذ أمل ليكم ولأحلامكم في عز طاقة الإحباط المنتشره وسط شبابنا”.

واختتم تامرحديثة قائلًا: “ستبدأ رحلة التوقيع بمارينا مول أبو ظبي من 2 ديسمبر حتى يوم 6 ديسمبر”.

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وجاء حصول تامر حسني على الجائزة، نظرًا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة، هي: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة “BIG APPEL” كأشمل فنان فى العالم.

وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة جينيس ريكورد لأكبر حملة تبرع بالدم، والتي أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم “IRON MAN” روبرت دوني جونير.

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