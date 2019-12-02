غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة بعد خروجها من السجن

شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوم شرسا على فنانتين تسببا فى تلفيق تهمة الدعارة التى سجنت بسببها على حد قولها أثناء رؤيتها لهما فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتى انتهت منذ أيام.

ووصفت غادة إبراهيم الفنانتين بالحيزبونات ولم تذكر اسميهما مؤكدة فى لقاء تليفزيونى أنها لن تتصالح مطلقا معهما.

وقالت غادة إبراهيم: "مش مسامحة اللي اذوني ولفقولي تهمة".

وشاركت الممثلة غادة إبراهيم، في فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والذي بدأت فعالياته منذ قليل.

وظهرت غادة إبراهيم على السجادة الحمراء بفستان ملون غريب، يحمل عدة ألوان ومطبوع عليه شكل الورود، وبشعرها الأحمر الناري ومكياجها الكثيف مما منحها إطلالة غريبة بالمهرجان.

ونشب خلاف حاد بين غادة إبراهيم مع الفنانة إلهام شاهين، التي سبق وهاجمتها في أكثر من مناسبة، من أشهرها تحميلها مسؤولية تلفيق قضية إدارة شقة دعارة، التي حكم فيها على غادة بالحبس لمدة سنة، قبل أن تنقض الحكم ويقبل النقض لاحقا.

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وكانت إلهام شاهين ردت حينها على اتهامات غادة إبراهيم قائلة في تصريحات صحفية "إنها لا تحب الرد على مثل هذا الحديث، ووصفت ما قيل بالتفاهات والكلام غير المسؤول".

وأعلنت غادة إبراهيم أن الثانية التى نشب بينهما خلاف حاد هى الإعلامية بوسى شلبى.

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