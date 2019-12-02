أشرف عبد الباقي يودع "مسرح مصر" برسالة مؤثرة

ودع الفنان اشرف عبد الباقي، زملائه وجمهوره، بعد انتهاء آخر عروض مسرح مصر برسالة مؤثرة عبر حسابه على تويتر. وقال: «‏بنشكر جمهورنا الجميل اللي وقف معانا علي مدار ٧ سنين و انبسط معانا في ١٣٠ مسرحية. بشكر شباب مسرح مصر اللي بقوا نجوم و احترامهم و تفضيلهم للمسرح». وتابع: «بنشكر كل واحد داخل و خارج الكواليس و تعب معانا عشان نوصل للاحنا فيه... بنحبكم. إلي اللقاء في أعمال قريبة إن شاء الله». شارك أشرف عبد الباقي عروض مسرح مصر نخبة من النجوم منهم علي ربيع ومحمد أنور ومصطفى خاطر وحمدي المرغني وويزو. Advertisements قد يهمك أيضا: إسراء عبد الفتاح تهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل اختيار وجوه جديدة لمسلسل تليفزيوني

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