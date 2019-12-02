أول تعليق من حلا شيحه على مشاركتها تامر حسني فيلمه الجديد

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها لمشاركتها النجم تامر حسني في بطولة فيلمه الجديد "مش أنا".

ونشرت حلا شيحة، صورة تجمعها بتامر حسني وشقيقيه حسام حسني الذي سيتولى إنتاج الفيلم، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "سعيدة بوجودي في فيلم "مش أنا" وبشارك البطولة مع الفنان الجميل تامر حسني وأول إنتاج حسام حسني وإخراج سارة وفيق أتمنى يعجبكم".

ومن المقرر، طرح فيلم "مش أنا"، عام 2020 خلال موسم عيد الفطر، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، وسوسن بدر.

وصرح حسام حسنى، بأنه يوجد عدة مشروعات سينمائية قادمة، ومن المحتمل تواجد عمل درامي ضخم من إنتاجه ويفضل الإعلان عنه بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

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يذكر أن، أولى تجارب حسام حسني الإنتاجية كانت مشاركته في إنتاج فيلم "البدلة" لتامر حسني، والذي حقق منذ طرحه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

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