تأجيل تصوير فيلم "أهل العيب" لأجل غير مسمى

القاهرة - لايف ستايل
قرر صناع فيلم "أهل العيب" تأجيل بدء التصوير لأجل غير مسمى، رغم تعديل السيناريو الذي كتبه تامر حبيب أكثر من مرة.
كان صناع الفيلم أعلنوا في شهر أكتوبر الماضي مواصلة التحضيرات النهائية استعدادًا لبدء تصوير العمل، غير أن مشكلات إنتاجية تسببت في تأجيل التصوير لأجل غير مسمى.
تدور أحداث "أهل العيب" في إطار اجتماعي حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيًا وراء كسب المال.
الفيلم من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وإياد نصار ومحمد ممدوح وعدد من النجوم، وإخراج محمد ياسين.
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