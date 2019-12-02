نجوى فاروق تطرح تناقش سلوك التضحية في أغنية "علاش" على "اليوتيوب"

وتدور أحداث الأغنية عن قصة حب عنيدة بين شابة جميلة وزوجها ، حيث أن الهدف من هذا الفيديو كليب إيصال رسالة هامة وإنسانية مفادها وجود تناقض بين سلوكين، سلوك يقوم على التضحية والإيثار والوفاء يصدر عن الرجل، وسلوك يقوم على الغيرة والشك وانعدام الثقة يصدر من المرأة.

جدير بالذكر أن الفنانة نجوى فاروق تعرف عليها جمهورها من خلال إعادتها لأغنية موجوع قلبي والتي ظهرت من خلال الفيديو وهي تذرف الدموع وتغني بإحساس جميل بالإضافة إلى أنها تحضر لجولة فنية بالديار الأوروبية لتتقرب أكثر من الجالية المغربية.

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