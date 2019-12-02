عادل إمام يرقص مع مني ذكي بحفل زفافها في لقطات نادرة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لقطات نادرة من حفل زفاف الفنانين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي، نشره مقدم البرامج المصري ممدوح موسى عبر "فيسبوك".

وعرض ممدوح موسى اللقطات النادرة من زفاف أحمد حلمي ومنى زكي للمرة الأولى، عبر برنامجه "المفاجأة"، الذي عرض على قنوات "إم بي سي" منذ سنوات.

وفي إحدى اللقطات، يظهر أحمد حلمي وهو يغني لعروسه منى زكي أغنية "بحبك"، التي اشتهرت بشكل كبير عقب حفل زفافهما منذ ما يقرب من 17 عاما.

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كما وثقت عدسات الحاضرين في الحفل كيف اقتحم الفنان عادل إمام لحظة انسجام بين العروسين أثناء إحدى الرقصات، حيث أبعد أحمد حلمي عن زوجته منى زكي ورقص معها، ثم قام بعدها بتهنئتهما بالزواج.

يشار إلى أن أحمد حلمي ومنى زكي احتفلا بزواجهما في عام 2002، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم لي لي وسليم ويونس.

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