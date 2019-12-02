أبرز النجوم الذين تعرضوا لأزمات صحية خلال عام 2019

المرض يصارع المشاهير.. هناك من توفى منهم بسببه، وآخرون يصارعونه من أجل البقاء، ولا يصدم من كل هذا سوى الجماهير العاشقة لهم ولأعمالهم الفنية وحتى الإعلامية

ونرصد لكم الفنانين والمشاهير الذين أعلنو إصابتهم بأمراض مختلفة في 2019، وغيرهم أعلنوا شفائهم من تلك الأمراض،،

الإعلامي شريف مدكور..

أعلن الإعلامي شريف مدكور خلال إحدى حلقات برنامجه الخاص "شارع شريف" عن إصابته بمرض السرطان، وحتى الآن يحارب مدكور هذا المرض، ويخضع لجلسات علاجية في مصر وخارجها عشما في أن يستأصل هذا المرض من داخل جسمه ويعود لحياته الطبيعية مرة أخرى.

رامي جمال..

سبب رامي جمال في صدمة كبيرة للجمهور في مصر والوطن العربي، بإعلانه عن إصابته بمرض البهاق عبر حساباته الرسمية بجميع مواقع التواصل الإجتماعي، وخيّر رامي جمال الجمهور بين ان يتقبلوه بهذا المرض او الإعتزال، بينما رفض الجمهور فكرة اعتزاله بكل المقاييس، وألح عليه بأن يكمل مسيرته الفنية وأن يتراجع عن هذه الفكرة

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إليسا..

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سبق و أعلنت النجمة أليسا إصابتها بمرض سرطان الثدي، وأوضحت فيما بعد رحلتها مع هذا المرض اللعين بأنها انتصرت عليه ووجهت رسالة إلى كل امرأة مصابة بهذا المرض، قائلة "أنا بعرف تماما أنتي شو بتحسي.. بس ديه مش آخر الدنيا.. لأني إذا قدرتي تكوني قوية عشان تقدري تهزمي المرض..ووجود الناس إلي بيحبوكي جنبك مرحلة أساسية لشفائك".

هيثم شاكر..

تحدث هيثم شاكرعن تفاصيل مرضه، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، مشيرا إلى أنه اكتشف إصابته منذ 8 سنوات، مشيرًا إلى أنه رفض الحديث عن مرضه، مؤكداً انه كان يفضل ان لا ينشر خبر مرضه مطلقا، لأنه لا يحب ان يعصب على احد ان ينظر له أي شخص نظرة شفقة.

زكى فطين عبد الوهاب..

أعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن تعافيه من مرض سرطان الرئة الذي أصابه منذ حوالي سنة، ونشر زكي فطين عبد الوهاب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورًا ليفيد بأن نتيجة الأشعة التي أجراها مؤخرًا إيجابية، وأن الورم كامن ولم ينتشر، وكتب "باي باي Chemo.. باي باي Cancer".

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