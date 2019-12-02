القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة أروى جودة، مجموعه من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41 الحالية حيث ظهرت بإطلالة جذابة وعصرية. وسخرت الفنانة أروى جودة من نفسها بنشر صورة كارتونية تشبه وقفتها وصورتها بالفستان الاحمر. ارتدت أروى خلال هذا الحدث، فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر النارى، واتسم التصميم بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها. ومن الناحية الجمالية، فلم تبالغ أروى فى إستخدام مستحضرات التجميل، ولكنها اكتفت ببعض لمسات المكياج البسيطة. Advertisements قد يهمك أيضا: جودة تنتهي من تصوير جزء من مشاهدها في "أشباح أوروبا" أروى جودة تُعلن أن هيفاء وهبي ستطل في شكل جديد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة تسخر من نفسها بسبب فستانها الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.