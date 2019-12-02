أول ظهور إعلامى لـ هنا الزاهد بدون زوجها أحمد فهمى

تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى مع شقيقتها فى أول ظهور إعلامى لها والمثير انها يتظهر بدون زوجها احمد فهمى يوم الخميس المقبل.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير على الصورة التى نشرتها الفنانة هنا الزاهد أثناء تواجدها فى مهرجان القاهرة السينمائى.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير ولقيت ردود فعل واسعة من الجماهير وجاء أبرزها كالاتي: قمر - تجننى - ياجمالك - منورة قمراية - وردة.

وتعد هنا الزاهد احدث عروس فى الوسط الفنى حتى الان حيث تزوجت من الفنان أحمد فهمى منذ شهرين تقريبا وقد تعرضت الى عديد من الصعوبات فى شهر العسل حيث نقلت الى المستشفى بسبب شعورها بالالام شديدة فى المعدة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

مشادة كلامية بين هنا الزاهد ومتابعة

أول ظهور لـ”هنا الزاهد” بعد تعرضها لوعكة صحية