ذا ويكند يُطلِق أغنية عن سيلينا غوميز







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُهدي النجم ​ذا ويكند أغنية جديدة لحبيبته النجمة سيلينا غوميز بعنوان "Like Selena". وهي ليست المرة الأولى التي يُغنّي فيها لحبيبته السابقة. فقد أطلق مسبقاً أغنية "Call Out My Name" التي يعتبرها الجمهور حول سيلينا. فيما تردد أنه ألغى ألبومًا كاملاً حول علاقتهما. مع الإشارة إل أنهما كانا يتواعدان منذ شهر يناير 2017، وانفصلا في شهر أكتوبر من العام نفسه. علماً أن جعبة ​ذا ويكند تحمل أغنيتين جديدتين. حيث أنه سيُطلِق قريباً أغنيته Blinding Lights وبعدها "Heartless".



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