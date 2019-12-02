شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تتعاون مع مدين بأغنيتين في ألبومها الجديد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن مدين مع المطربة اللبنانية مايا دياب بأغنيتين في ألبومها الجديد، الأولى تحمل طابع رومانسية، والثاني تحمل طابع تتضمن كلمات حماسية يغلب عليها طابع التحدي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

ولم تكن المرة الأولى الذي يتعاون فيها مدين مع مايا دياب، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "سبع ترواح" وهي من كلمات أحمد رمضان، وتوزيع هادي شرارة وعمرو عبد الفتاح.

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من ناحية أخرى تشارك مايا دياب في مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.