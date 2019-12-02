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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة سعد لمجرد لإحياء حفل غنائى فى "موسم الرياض" والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، اتفاقًا مع النجم المغربي سعد لمجرد، على إحياء أولى حفلاته، ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.
وسيرافق الفنان المغربي سعد لمجرد في الحفل، النجمة اللبنانية ميريام فارس، إضافة إلى فرقة ميامي.
وكان أعلن سعد مؤخرا، بإعلان عودته لإحياء الحفلات الغنائية مجددًا، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات لم يقف فيها على خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.
وكتب سعد عبر "أنستجرام" :" سعيد أحبائي بعودتي قريبا للخشبة سأوافيكم قريبا ان شاء الله بالتواريخ".
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